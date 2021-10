Che flop meritato questo Grande Fratello VIP 6 (Di sabato 9 ottobre 2021) Meno di 3 milioni di spettatori, quasi 2 milioni di spettatori di differenza con la prima rete, Rai 1. Il Grande Fratello VIP 6 è un flop, anche se qualcuno non lo vuole ammettere. E che sarebbe stato così, lo si sapeva già da tempo, quando ti ostini ad affidare la conduzione a un conduttore che non si ricorda neppure il nome dei concorrenti ed è capace di chiamare per 5 volte di fila Manuel Bortuzzo, Alex, succede anche questo. Certo Signorini serve perchè grazie a lui nella casa entrano personaggi veramente famosi. E sul cast infatti non abbiamo assolutamente nulla da dire. I concorrenti raccontano e fanno moltissimo in casa, le dinamiche non mancano. Poi però succede che metti su una puntata, durante la quale parli di cose di cui a nessuno interessa nulla. I numeri: 4.204.000 spettatori pari al 21.8% di share per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 ottobre 2021) Meno di 3 milioni di spettatori, quasi 2 milioni di spettatori di differenza con la prima rete, Rai 1. IlVIP 6 è un, anche se qualcuno non lo vuole ammettere. E che sarebbe stato così, lo si sapeva già da tempo, quando ti ostini ad affidare la conduzione a un conduttore che non si ricorda neppure il nome dei concorrenti ed è capace di chiamare per 5 volte di fila Manuel Bortuzzo, Alex, succede anche. Certo Signorini serve perchè grazie a lui nella casa entrano personaggi veramente famosi. E sul cast infatti non abbiamo assolutamente nulla da dire. I concorrenti raccontano e fanno moltissimo in casa, le dinamiche non mancano. Poi però succede che metti su una puntata, durante la quale parli di cose di cui a nessuno interessa nulla. I numeri: 4.204.000 spettatori pari al 21.8% di share per ...

