Bertolaso dice sì a Michetti | «Se vince a Roma lavorerò gratis giorno e notte» E punge Gualtieri | «Con lui qualcuno come Arcuri»

(Di sabato 9 ottobre 2021) «Se Enricodovessere ae se il presidente del Consiglio riterrà opportuno che io debba lavorare per la mia città, non mi tirerei certo indietro». Guidorisponde sì al candidato sindaco diper il centrodestra, che nella mattinata di oggi ha annunciato di voler proporre l’ex capo della Protezione Civilecommissario per i rifiuti e per l’organizzazione del Giubileo del 2025. «Sono pronto a fare il commissario anche– ha detto –già sto facendo in Lombardia. Con Prodi e D’Alema mi sono occupato del Giubileo nel 2000, con Prodi e Berlusconi dei rifiuti. Sono pronto a rifare quello che ho già fatto. Lavorare per la mia città sarebbe un grande onore».non risparmia anche una ...

Sono pronto a rifare quello che ho già fatto -ancora- lavorare per la mia città non è certo un problema, anzi sarebbe un grande onore e una soddisfazione grande, come una ...Che ora: "Mai più antisemitismo". Era il 19 febbraio 2019 e come raccontato dal Manifesto , in ...pronto a scendere in campo con Michetti. Il candidato sindaco: "Lo voglio come ..."Io commissario? Sicuramente è una cosa che so fare" e una proposta alla quale, da "uomo delle istituzioni", "non mi potrei sottrarre". Lo dice all'Adnk ..."Sicuramente lo so fare, lavorerò gratis come in Lombardia e mi dedicherò giorno e notte alla Capitale, per me è essenziale" ...