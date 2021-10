Autostrade, Giovannini: “Fase di messa in sicurezza durerà ancora anni” (Di sabato 9 ottobre 2021) “durerà ancora anni la Fase della messa in sicurezza della nostra rete autostradale” che risale, “come altre reti europee” al “secondo dopoguerra”. E’ stato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a chiarirlo intervenendo a ‘Sabato anch’io’, condotto da Enrica Belli e Pablo Rojas su Rai Radio1. “Non dobbiamo dimenticarci quello che purtroppo accade ancora in Liguria dove ci sono tantissime gallerie. Le nuove linee guida emanate dal ministero per mettere in sicurezza le gallerie hanno imposto ai gestori moltissimi lavori e questo crea disagio naturalmente per i viaggiatori. Ecco questa Fase di messa in sicurezza del nostro ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021) “ladellaindella nostra rete autostradale” che risale, “come altre reti europee” al “secondo dopoguerra”. E’ stato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico, a chiarirlo intervenendo a ‘Sabato anch’io’, condotto da Enrica Belli e Pablo Rojas su Rai Radio1. “Non dobbiamo dimenticarci quello che purtroppo accadein Liguria dove ci sono tantissime gallerie. Le nuove linee guida emanate dal ministero per mettere inle gallerie hanno imposto ai gestori moltissimi lavori e questo crea disagio naturalmente per i viaggiatori. Ecco questadiindel nostro ...

Advertising

erniebigall : RT @FedericoDezzani: Giovannini: la messa in sicurezza delle autostrade durerà ancora anni. Poi i Benetton le potranno spolpare per i pross… - palancellotti : RT @FedericoDezzani: Giovannini: la messa in sicurezza delle autostrade durerà ancora anni. Poi i Benetton le potranno spolpare per i pross… - medeadicyta : RT @FedericoDezzani: Giovannini: la messa in sicurezza delle autostrade durerà ancora anni. Poi i Benetton le potranno spolpare per i pross… - Armandoann4 : RT @LaStampa: Trasporti, Giovannini: “La fase di messa in sicurezza delle autostrade durerà ancora anni” - serenel14278447 : 'Trasporti, Giovannini: “La fase di messa in sicurezza delle autostrade durerà ancora anni” Il ministro: «L’alta ve… -