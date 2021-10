Austria | cancelliere Kurz si dimette

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ilco Sebastiansidi fronte alla crisi provocata dall’apertura d’indagine per corruzione nei suoi confronti. L’annuncio diè arrivato con una breve dichiarazione alla stampa. Al suo posto andrà il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

you_trend : ???? #Austria: si dimette il cancelliere Sebastian Kurz. A prendere il suo posto sarà l'attuale ministro degli esteri… - fattoquotidiano : Austria, si dimette il cancelliere Sebastian Kurz dopo l’accusa di favoreggiamento della corruzione - MediasetTgcom24 : Austria, il cancelliere Kurz si dimette dopo lo scandalo sondaggi con accuse di corruzione #SebastianKurz… - AnnaOrr15 : RT @erretti42: Austria, si dimette il cancelliere Sebastian Kurz dopo l'accusa di favoreggiamento della corruzione - Il Fatto Quotidiano Q… - AndresDante23 : RT @you_trend: ???? #Austria: si dimette il cancelliere Sebastian Kurz. A prendere il suo posto sarà l'attuale ministro degli esteri Alexande… -

"Ho proposto al presidente Alexander Van der Bellen il ministero degli Esteri Alexander Schallenberg come mio successore", ha detto ilannunciando le sue dimissioni dopo il veto dei Verdi.E quindi ilha deciso di fare un passo indietro. Perfino il presidente della Repubblica Alexander Van der Bellen aveva fatto capire che non avrebbe tollerato la paralisi politica del ...VIENNA - Il cancelliere popolare dell'Austria, Sebastian Kurz, ha annunciato le sue dimissioni dopo lo scandalo sulla corruzione che lo ha travolto. Kurz è indagato per corruzione e falsa testimonian ...VIENNA. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato stasera, sabato 9 ottobre, le dimissioni dopo lo scandalo corruzione che lo ha travolto. «Ho proposto al presidente Alexander Van der Bell ...