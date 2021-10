Ai partiti interessa solo scegliere il successore di Mattarella (Di sabato 9 ottobre 2021) Scandali? Tasse? Green pass? – I partiti litigano, o fanno finta di litigare, sulle tasse, sul green pass, sugli scandali veri o presunti, per evitare di parlare dell’unico argomento che al momento gli interessa: l’elezione del successore di Mattarella. Si fanno tanti nomi, più che altro per portargli jella perché, è noto da secoli, nei conclavi si entra papa e si esce cardinale. E tutti i possibili candidati cantano in coro: Io presidente? No, grazie, non mi interessa. Cercando con queste parole di attirare consensi. Il presidente della repubblica non è mai, mai, proprio mai, stato il presidente di garanzia, il presidente di tutti gli italiani. Qualcuno è stato più equilibrato, più corretto, ma nessuno è stato presidente di tutti. Eletto dai partiti, ha sempre rappresentato i ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 ottobre 2021) Scandali? Tasse? Green pass? – Ilitigano, o fanno finta di litigare, sulle tasse, sul green pass, sugli scandali veri o presunti, per evitare di parlare dell’unico argomento che al momento gli: l’elezione deldi. Si fanno tanti nomi, più che altro per portargli jella perché, è noto da secoli, nei conclavi si entra papa e si esce cardinale. E tutti i possibili candidati cantano in coro: Io presidente? No, grazie, non mi. Cercando con queste parole di attirare consensi. Il presidente della repubblica non è mai, mai, proprio mai, stato il presidente di garanzia, il presidente di tutti gli italiani. Qualcuno è stato più equilibrato, più corretto, ma nessuno è stato presidente di tutti. Eletto dai, ha sempre rappresentato i ...

