ZeroCalcare dal 17 novembre su Netflix: ecco l'ultimo trailer

ZeroCalcare, rilasciato l'ultimo trailer della serie tv disponibile su Netflix a partire dal 17 novembre: i dettagli Ad un anno dall'annuncio ufficiale, ecco che sbarca sulla piattaforma Netflix la serie tratta dal fumetto italiano più in voga negli ultimi. Nel dicembre 2020 infatti, poco prima di Natale, ZeroCalcare annunciava il progetto di realizzare una serie animata, in collaborazione con la piattaforma streaming. La storia, ambientata nel celebre universo narrativo delle graphic novel del fumettista romano, recupera i personaggi cult come Secco, Sarah, l'Amico Cinghiale e l'iconico Armadillo, che avrà la voce di Valerio Mastandrea. Oggi finalmente, insieme ad un nuovo trailer, è stata rivelata anche la ...

