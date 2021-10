Verso il processo mezzo pool Mani Pulite

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Quattro pmiltra cui Davigo e De Pasquale. Questa la conclusione delle indagini della procura di Brescia sulla diffusione dei verbali di Amara e il rifiuto d’atti d’ufficio in Eni-Nigeria. Lo scrive il Corriere della Sera. L’ex consigliere Csm Piercamillo Davigo e il pm Paolo Storari vannoilper aver fatto circolare i verbali segreti di Piero Amara sulla “loggia Ungheria”; mentre il procuratore aggiunto milanese Fabio De Pasquale e il pm Sergio Spadaro vannoilper aver tenuto gli imputati e il Tribunale delEni-Nigeria all’oscuro di elementi potenzialmente favorevoli alle difese. Nessuna decisione invece in merito agli altri due indagati per omissione d’atti d’ufficio, il procuratore Francesco Greco e il ...

"Le piccole e medie imprese si sono rese conto del ruolo cardine che hanno in questodi ...a tutti di utilizzare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata nelle comunicazioni...C'è stata una persecuzione nondi me come persona, ma dell'idea che rappresento. Rifarei tutto. Questonon ci doveva proprio essere. Io ho dato la mia vita per cercare di dare un ...Quattro pm verso il processo tra cui Davigo e De Pasquale. Questa la conclusione delle indagini della procura di Brescia sulla diffusione dei verbali di Amara e il rifiuto d’atti d’ufficio in Eni-Nige ...Sono le inchieste che riguardano la rivelazione dei verbali di Amara e l'omissione di atti di ufficio nell'ambito del procedimento Eni ...