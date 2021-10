Verissimo e Amici: Salta l’Appuntamento di Domenica! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cambio di programmazione in casa Mediaset per la prossima domenica pomeriggio. Amici e Verissimo infatti, non andranno in onda domenica 10 ottobre. Di seguito vi spieghiamo i motivi e soprattutto quando torneranno in onda i programmi di Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Verissimo e Amici non andranno in onda domenica 10 ottobre Verissimo e Amici di Maria De Filippi non andranno in onda domenica 10 ottobre. Questo è quanto comunicato nelle scorse ore da Mediaset. Un cambio di programmazione deciso a seguito dell’impegno della nazionale di calcio previsto proprio nel pomeriggio di domenica. La squadra di Roberto Mancini infatti, sarà impegnata nella finale per il terzo e quarto posto della Nation League. Un impegno che verrà trasmesso dalla Rai e che, ovviamente, catalizzerà ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cambio di programmazione in casa Mediaset per la prossima domenica pomeriggio.infatti, non andranno in onda domenica 10 ottobre. Di seguito vi spieghiamo i motivi e soprattutto quando torneranno in onda i programmi di Maria De Filippi e Silvia Toffanin.non andranno in onda domenica 10 ottobredi Maria De Filippi non andranno in onda domenica 10 ottobre. Questo è quanto comunicato nelle scorse ore da Mediaset. Un cambio di programmazione deciso a seguito dell’impegno della nazionale di calcio previsto proprio nel pomeriggio di domenica. La squadra di Roberto Mancini infatti, sarà impegnata nella finale per il terzo e quarto posto della Nation League. Un impegno che verrà trasmesso dalla Rai e che, ovviamente, catalizzerà ...

