Un tumore raro | la speranza e le cure in Texas | la storia di Andrea

(Adnkronos) – Una rara forma di tumore, cure non disponibili in Italia e terapie costosissime in Texas. E' per questo che gli amici di Andrea Agostinelli hanno creato una raccolta fondi su . L'obiettivo è aiutare un ragazzo colpito da Colangiocarcinoma, un tumore primitivo raro con la presenza di metastasi al peritoneo ossia alla membrana che costituisce il rivestimento della cavità addominale. Le terapie per una simile patologia sono disponibili a Houston, in Texas, presso L'articolo proviene da Ildenaro.it.

