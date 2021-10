Traffico Roma del 08-10-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani decisamente migliorato ilsu strade ed autostrade della capitale terminate le code sul percorso Urbano della A24 per Teramo e lungo le due carreggiate del raccordo anulare restano rallentamenti per lavori sulla Flaminia in entrata in città tra Labaro e via di Grottarossa e poi per incidente code sulla via Appia nel sottopasso altezza aeroporto di Ciampino verso il centro è in centro fino alle 13 sit-in di protesta in via Cernaia davanti al Ministero dell’Economia e delle Finanze e poi in Piazza Santi Apostoli e in piazza Montecitorio ancora disagi sulla metro C per problemi tecnici chiusa la frazione San Giovanni Bus sostitutivi tra Lodi e San Giovanni è per l’interscambio con la metro a utilizzare la stazione diper i dettagli su queste ed altre ...