Tale e quale show 2021: Stefania Orlando è Anna Oxa (video e gallery) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel corso della quarta puntata dell’8 ottobre di Tale e quale show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la conduttrice e showgirl Stefania Orlando nei panni di Anna Oxa, con il noto brano Ti lascerò, in duetto proprio con Fausto Leali (quello originale). La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argento” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. La Orlando ha azzeccato il personaggio e il timbro della Oxa, anche se non avendo la stessa capacità dell’originale ha avuto qualche difficoltà ad arrivare alle note alte e abbiamo sentito qualche stonatura. Il duetto però è stato molto piacevole e ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel corso della quarta puntata dell’8 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la conduttrice egirlnei panni diOxa, con il noto brano Ti lascerò, in duetto proprio con Fausto Leali (quello originale). La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argento” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Laha azzeccato il personaggio e il timbro della Oxa, anche se non avendo la stessa capacità dell’originale ha avuto qualche difficoltà ad arrivare alle note alte e abbiamo sentito qualche stonatura. Il duetto però è stato molto piacevole e ...

Advertising

fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - taleequaleshow : Molti dicono sia stata l'imitazione migliore di @pierpaolopretel, siete d'accordo? Guarda l'esibizione su RaiPlay ??… - taleequaleshow : Molti applausi per @stefyorlando ma per un soffio non è riuscita a vincere la serata. Guarda l'esibizione su RaiPla… - CorriereCitta : Tale e Quale Show 2021: chi ha vinto ieri, classica puntata venerdì 8 ottobre #taleequaleshow #TaleeQualeShow - nonnaPatty5 : RT @taleequaleshow: Molti dicono sia stata l'imitazione migliore di @pierpaolopretel, siete d'accordo? Guarda l'esibizione su RaiPlay ?? htt… -