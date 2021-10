Roma, ‘comitiva’ di 12 cinghiali a spasso per Torrevecchia: dai cortili dei palazzi al bar (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nuovo avvistamento della “comitiva” (o famiglia allargata) composta da 12 cinghiali, di cui 3 esemplari adulti e 8 cuccioli, stavolta per le strade del quartiere Torrevecchia, a Roma. Comitiva di 12 cinghiali a spasso per Roma Gli ungulati si sono fatti una bella passeggiatina mattutina, circolando prima in strada su via Pietro Maffi, poi entrando addirittura dentro un cortile privato di un condominio, per poi arrivare davanti a un bar. Forse la passeggiata gli aveva messo fame? Resta il fatto che l’emergenza cinghiali a Roma non sembra migliorare. Anzi, oltre ai cinghiali si sono aggiunti avvistamenti di nuovi animali selvatici, come il grosso istrice messo in salvo dalla Polizia Locale ieri in via Cipro. Foto dal gruppo Facebook ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nuovo avvistamento della “comitiva” (o famiglia allargata) composta da 12, di cui 3 esemplari adulti e 8 cuccioli, stavolta per le strade del quartiere, a. Comitiva di 12perGli ungulati si sono fatti una bella passeggiatina mattutina, circolando prima in strada su via Pietro Maffi, poi entrando addirittura dentro un cortile privato di un condominio, per poi arrivare davanti a un bar. Forse la passeggiata gli aveva messo fame? Resta il fatto che l’emergenzanon sembra migliorare. Anzi, oltre aisi sono aggiunti avvistamenti di nuovi animali selvatici, come il grosso istrice messo in salvo dalla Polizia Locale ieri in via Cipro. Foto dal gruppo Facebook ...

