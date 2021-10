Roma | ballottaggio | Conte sostiene Gualtieri ma Raggi frena | «I voti sono miei»

(Di venerdì 8 ottobre 2021) «Ielettori», ripete Virginia. Non dice mai: gli elettori del Movimento 5 Stelle. E dato che di questi tempi la politica è comunicazione, e viceversa, non è una...

Advertising

CarloCalenda : 4) Si candida a sindaco di Roma quando nessuno nel PD lo voleva fare. 5) Partecipa al tavolo inconcludente del csx… - AndreaMarcucci : Due uomini, capaci e competenti, eletti nelle suppletive. Milano,Bologna e Napoli vinte al primo turno con autorevo… - ilfoglio_it : 'Caro Letta, scegli: o Draghi o Conte. Poi parliamo del ballottaggio a Roma'. Parla Calenda di @valentinivaler - devileholywater : RT @Guido07261: @spighissimo Evidentemente è già contento per il ritorno a Roma dei partiti che sosteneva con mafia Capitale, a prescindere… - vihysaz2zw : In bocca al lupo #Gualtieri, anche sta volta il #pd ha dato il peggio di se. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ballottaggio

, si sostanzia la sublimazione dell'irrilevanza grillina: nelGualtieri sceglie l'appoggio di Calenda e accetta il suo endorsement contrario a qualsiasi accordo con i 5Stelle. C'è ......Rischio Papeete dietro Salvini Ce l'ha di più con il premier Draghi oppure con Giorgetti?, Gualtieri dice no al M5S, cerca Calenda e ottiene l'appoggio di Renzi In vista delper il ...La campagna elettorale a Roma s’infiamma ogni giorno di più. Del resto, la posta in gioco è molto alta. Meloni, più che Salvini, si gioca tutto. Letta pure, dall’altro. I candidati, sia quelli esclusi ...Divertente vedere ora il Pd all’opera per fare di Calenda non una pericolosa costola della destra sfascista ma un fondamentale argine contro quella stessa destra. A proposito: riuscirà il Pd ad affron ...