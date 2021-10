Ritrovato David, bimbo rapito a Padova era su treno in Romania (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ stato Ritrovato David, il bambino di 5 anni rapito a Padova dal padre di origine romena martedì mentre stava andando a scuola accompagnato dalla madre, separata dall’uomo. Il bambino ed il padre sono stati rintracciati dalla polizia romena a bordo di un treno in una località del paese. La conferma viene dai carabinieri di Padova che fino dalle prime ore di martedì avevano avviato le ricerche del bambino e del padre che lo aveva fatto salire su un furgone assieme ad altri due uomini ed era poi fuggito. Il furgone era stato trovato ieri mattina a Limena appena fuori Padova. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ stato, il bambino di 5 annidal padre di origine romena martedì mentre stava andando a scuola accompagnato dalla madre, separata dall’uomo. Il bambino ed il padre sono stati rintracciati dalla polizia romena a bordo di unin una località del paese. La conferma viene dai carabinieri diche fino dalle prime ore di martedì avevano avviato le ricerche del bambino e del padre che lo aveva fatto salire su un furgone assieme ad altri due uomini ed era poi fuggito. Il furgone era stato trovato ieri mattina a Limena appena fuori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

