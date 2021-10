Riforma catasto | cosa cambia davvero

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Nove articoli, di cui il primo dedicato alle “regole di ingaggio” dellafiscale (ossia agli aspetti procedurali di approvazione dei successivi decreti legislativi delegati di attuazione delle diverse parti della) e l’ultimo dedicato al “vasto progetto” della ricodificazione della magmatica e strabordante normativa fiscale in una serie di testi unici ordinati per materia; in mezzo spazio alladelle imposte sui redditi e delle relative addizionali, con particolare focus anche sulle fregole di determinazione del reddito di impresa e della base imponibile Ires; alla graduale abrogazione dell’Irap; alla “razionalizzazione” delle aliquote Iva e di altre imposte indirette; alladel; alladella riscossione. Questa la struttura del testo del ...

Advertising

borghi_claudio : RIFORMA CATASTO/ Confedilizia: è una patrimoniale occulta, ecco come funziona - borghi_claudio : Sto guardando @RaiPortaaPorta ed è OSCENA l'informazione che stanno facendo sulla questione #catasto. Ma che diamin… - fattoquotidiano : Fisco, a Bolzano la giunta Lega-Svp aumenta le imposte su seconde case e appartamenti sfitti. Mentre Salvini spara… - rudy_altrementi : RT @StefaniaFalone: Fisco, a Bolzano la giunta Lega-Svp aumenta le imposte su seconde case e appartamenti sfitti. Mentre Salvini spara sull… - Gio53272615 : RT @RadioRadioWeb: 'L'aggressione ai danni della casa del cittadino è da sempre un sogno del Capitale e del perfido sistema bancocratico'… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma catasto

Leggi Anche Draghi alla Lega: 'Nessuna patrimoniale nascosta, non aumentiamo le tasse' - Salvini: 'Via ladel' Ma l'intesa nella maggioranza va ancora trovata, con Salvini che intende ...che prevede anche quella del. Per i proprietari di case e con loro il leader del Carroccio, Matteo Salvini c'è chi lavora per "le condizioni del salasso, lasciando ad altri il compito ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto un lungo e cordiale colloquio telefonico con il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante il quale è stato condiviso il percorso avviat ...Ma a cosa serve la rendita catastale? Se ereditate un immobile, prendete la rendita, la maggiorate del 5% e poi la moltiplicate per un coefficiente che va da 40,8 a 140, in funzione del fatto che si t ...