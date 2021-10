Regime Forfettario verso la conferma nel 2022 con alcune novità (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel 2022 si continuerà probabilmente a usufruire del Regime Forfettario per partite Iva fino a 65 mila euro. La conferma non è ancora arrivata con legge delega del governo Draghi. Il testo si limita a parlare della riforma del catasto e Irpef, con un alleggerimento graduale delle aliquote medie effettive per i contribuenti. Non è invece stato toccato in maniera chiara il Regime agevolato per partite Iva, che con tutta probabilità sarà però confermato anche nel nuovo anno, tenendo conto del parere formulato a giugno dalle commissioni parlamentari. La conferma del Regime Forfettario dovrebbe però assere accompagnata da alcuni correttivi ai coefficienti di redditività, come anticipato da Il Sole 24 ore. Le modifiche da apportare al ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelsi continuerà probabilmente a usufruire delper partite Iva fino a 65 mila euro. Lanon è ancora arrivata con legge delega del governo Draghi. Il testo si limita a parlare della riforma del catasto e Irpef, con un alleggerimento graduale delle aliquote medie effettive per i contribuenti. Non è invece stato toccato in maniera chiara ilagevolato per partite Iva, che con tutta probabilità sarà peròto anche nel nuovo anno, tenendo conto del parere formulato a giugno dalle commissioni parlamentari. Ladeldovrebbe però assere accompagnata da alcuni correttivi ai coefficienti di redditività, come anticipato da Il Sole 24 ore. Le modifiche da apportare al ...

