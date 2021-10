Qualificazioni sudamericane Mondiali 2022: classifiche e risultati aggiornati (Di venerdì 8 ottobre 2021) I risultati e le classifiche aggiornate delle Qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. In palio ci saranno quattro (o eventualmente cinque, se la quinta classificata vincerà lo spareggio intercontinentale con un’altra selezione) posizioni in vista del Mondiale che si svolgerà in Qatar. Presenti ovviamente Brasile, Argentina, Uruguay e tutte le altre: saranno dieci in totale le squadre che si daranno battaglia per il raggiungimento della rassegna più importante del panorama calcistico. IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE Venerdì 9 ottobre ore 20.45 Paraguay-Perù 2-2 Uruguay-Cile 2-1 Argentina-Ecuador 1-0 Sabato 10 ottobre Colombia-Venezuela 3-0 Brasile-Bolivia 5-0 Martedì 13 ottobre Bolivia-Argentina 1-2 Ecuador-Uruguay 4-2 Mercoledì 14 ottobre Venezuela-Paraguay ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ie leaggiornate delleai. In palio ci saranno quattro (o eventualmente cinque, se la quinta classificata vincerà lo spareggio intercontinentale con un’altra selezione) posizioni in vista del Mondiale che si svolgerà in Qatar. Presenti ovviamente Brasile, Argentina, Uruguay e tutte le altre: saranno dieci in totale le squadre che si daranno battaglia per il raggiungimento della rassegna più importante del panorama calcistico. IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE Venerdì 9 ottobre ore 20.45 Paraguay-Perù 2-2 Uruguay-Cile 2-1 Argentina-Ecuador 1-0 Sabato 10 ottobre Colombia-Venezuela 3-0 Brasile-Bolivia 5-0 Martedì 13 ottobre Bolivia-Argentina 1-2 Ecuador-Uruguay 4-2 Mercoledì 14 ottobre Venezuela-Paraguay ...

