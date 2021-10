Processo Ubi, a Bergamo assolti Bazoli e Massiah (Di venerdì 8 ottobre 2021) commenta Il banchiere Giovanni Bazoli e l'ex consigliere delegato di Ubi Victor Massiah sono stati assolti al termine del Processo per il caso Ubi. Le accuse nei loro confronti erano di ostacolo all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 ottobre 2021) commenta Il banchiere Giovannie l'ex consigliere delegato di Ubi Victorsono statial termine delper il caso Ubi. Le accuse nei loro confronti erano di ostacolo all'...

