"Per voi è arrivata la decisione". Amici 21, il provvedimento disciplinare è pesantissimo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Salta la puntata di domenica pomeriggio di Amici. La quarta puntata del talent show di Maria De Filippi è stata spostata a lunedì 11 ottobre a causa della Nations League, in onda in chiaro su Rai 1 a partire dalle 15: l'Italia gioca la finale per il terzo e quarto posto contro il Belgio. Per non far sì che il pubblico debba scegliere tra l'appuntamento calcistico e quello con la scuola di Amici si è deciso per lo slittamento. Pertanto la quarta puntata del talent andrà in onda, solo per questa settimana, lunedì 11 attore alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Stesso discorso anche per Verissimo, che da quest'anno va in onda anche la domenica, oltre al consueto appuntamento del sabato. In attesa di vedere come si evolveranno le vicende degli allievi della scuola, arrivano le prime anticipazioni. Non mancheranno comunque le sorprese, le sfide ...

