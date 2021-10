Omicidio Ardea, la badante: “Fabrizio provava rancore. È fuori di testa” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “C’era un rancore vecchio da parte del signor Fabrizio, ma non so perché. Poverina lei, lo amava”. Dell’Omicidio di Ardea stavolta a parlare è Loredana, 26 anni, la badante di Graziella Bartolotta, la 68enne uccisa lo scorso 28 settembre. Nell’intervista rilasciata a Repubblica racconta il rapporto tra madre e figlio. “Il signor Fabrizio durante i litigi rinfacciava alla madre di non ascoltarlo mai e di farle solo richieste. Quell’uomo non sta tanto bene con la testa”. La giovane non muove accuse, ma è insospettita dal comportamento di Fabrizio Rocchi dopo il delitto. Quando arriva dopo che l’Omicidio si era appena compiuto “ha iniziato a parlare con tutti, non era disperato”. Loredana racconta che “non ha insistito quando gli hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) “C’era unvecchio da parte del signor, ma non so perché. Poverina lei, lo amava”. Dell’distavolta a parlare è Loredana, 26 anni, ladi Graziella Bartolotta, la 68enne uccisa lo scorso 28 settembre. Nell’intervista rilasciata a Repubblica racconta il rapporto tra madre e figlio. “Il signordurante i litigi rinfacciava alla madre di non ascoltarlo mai e di farle solo richieste. Quell’uomo non sta tanto bene con la”. La giovane non muove accuse, ma è insospettita dal comportamento diRocchi dopo il delitto. Quando arriva dopo che l’si era appena compiuto “ha iniziato a parlare con tutti, non era disperato”. Loredana racconta che “non ha insistito quando gli hanno ...

