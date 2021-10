Nella sua trasmissione Non è l'arena, su La7, più volte si è occupato (Di venerdì 8 ottobre 2021) di casi di violenza la droga dello stupro. Massimo Giletti, ora la sostanza si sta diffondendo anche per uso personale. Cosa sta ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021) di casi di violenza la droga dello stupro. Massimo Giletti, ora la sostanza si sta diffondendo anche per uso personale. Cosa sta ...

Advertising

gualtierieurope : Oggi, a 40 anni dalla scomparsa, abbiamo celebrato l'eccezionale figura di #LuigiPetroselli. Un sindaco di tutti i… - OptaPaolo : 7 - Leonardo #Bonucci stasera giocherà la sua 112ª partita con la maglia dell’#Italia, raggiungendo Dino Zoff al 7º… - Striscia : Mentre realizzavano un servizio sullo spaccio, il nostro Vittorio Brumotti e la sua troupe hanno subito una violent… - fragiletulip : RT @atterismo: Mia nipote va in 5 elementare e mi ha raccontato che un bambino in classe sua si toglie gli occhiali e fa finta di non veder… - annamarone : RT @atterismo: Mia nipote va in 5 elementare e mi ha raccontato che un bambino in classe sua si toglie gli occhiali e fa finta di non veder… -