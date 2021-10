“Mourinho, stiamo a fa schifo, abbiamo pippato”, Zalewski nel caos [VIDEO] (Di venerdì 8 ottobre 2021) Zaleswski è un calciatore di grande prospettiva, la Roma ha intenzione di puntare moltissimo sull’attaccante. Il polacco dovrà però migliorare il comportamento fuori dal campo, in particolar modo nelle ultime ore si è verificato un episodio che ha fatto molto discutere. Nelle immagini si vede un amico del calciatore, il trapper “zep dembo” dire a Mourinho: “Stasera pippiamo, Josè, stiamo a fa schifo, abbiamo pippato”. Zalewski si limita a sorridere. L’episodio non è andato giù alla Roma che ha già programmato una multa alla ripresa degli allenamenti. In basso il VIDEO. Roma, scoppia il caso Zalewski: “stasera pippiamo” VIDEO L'articolo “Mourinho, stiamo a fa schifo, ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 8 ottobre 2021) Zaleswski è un calciatore di grande prospettiva, la Roma ha intenzione di puntare moltissimo sull’attaccante. Il polacco dovrà però migliorare il comportamento fuori dal campo, in particolar modo nelle ultime ore si è verificato un episodio che ha fatto molto discutere. Nelle immagini si vede un amico del calciatore, il trapper “zep dembo” dire a: “Stasera pippiamo, Josè,a fa”.si limita a sorridere. L’episodio non è andato giù alla Roma che ha già programmato una multa alla ripresa degli allenamenti. In basso il. Roma, scoppia il caso: “stasera pippiamo”L'articolo “a fa, ...

