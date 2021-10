Mourinho | “Mi sento più allenatore ora che 10 anni fa Voglio regalare titoli alla Roma”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Intervistato da Esquire Italia, José, tecnico della, ha raccontato alcuni aneddoti sulla carriera da, promettendo ai giallorossi dei trofei. Queste le sue parole: “Mimolto piùoggi che 10 o 20fa. Se unnon migliora è perché ha perso passione e ha perso la mentalità di imparare ogni giorno. Non è un mestiere per cui è fondamentale l’età o la situazione fisica, al contrario dei calciatori. L’esperienza ti può solo migliorare. Io penso soloprossima partita. Tutti i match che hai giocato e i trofei che hai vinto, quelli sono in tasca e avrai tempo di guardarli quando hai smesso. Adessosolo pensareprossima partita”. Sulla: ...