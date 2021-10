Monitoraggio ISS: calano ancora i numeri del contagio da coronavirus in Italia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continuano a calare i numeri del contagio da coronavirus in Italia. Stando all'ultimo report del Ministero della Salute l'incidenza la scorsa settimana è scesa ancora di più attestandosi sui 34 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 39 di 15 giorni fa. numeri molto al di sotto della soglia di emergenza fissata a 50 casi ogni 100.000 abitanti. L'indice RT resta a 0,83 mentre scendono anche i ricoverati in terapia intensiva ora al 4,8% di occupazione. Anche le aree ordinarie sono in diminuzione al 5,1%. La Sicilia torna in zona bianca Sono 4 le Regioni e Province autonome che risultano classificate a rischio moderato questa settimana: si tratta di Basilicata, PA Trento, PA Bolzano e Valle d'Aosta. Per le altre 17 il rischio è basso. La Sicilia torna in zona bianca dopo alcune settimane in ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continuano a calare ideldain. Stando all'ultimo report del Ministero della Salute l'incidenza la scorsa settimana è scesadi più attestandosi sui 34 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 39 di 15 giorni fa.molto al di sotto della soglia di emergenza fissata a 50 casi ogni 100.000 abitanti. L'indice RT resta a 0,83 mentre scendono anche i ricoverati in terapia intensiva ora al 4,8% di occupazione. Anche le aree ordinarie sono in diminuzione al 5,1%. La Sicilia torna in zona bianca Sono 4 le Regioni e Province autonome che risultano classificate a rischio moderato questa settimana: si tratta di Basilicata, PA Trento, PA Bolzano e Valle d'Aosta. Per le altre 17 il rischio è basso. La Sicilia torna in zona bianca dopo alcune settimane in ...

