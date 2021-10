Martina Rossi, i condannati chiedono di andare ai servizi sociali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Intanto il decreto che è stato notificato oggi ai due trentenni sospende la pena in attesa dell'accoglimento dell'istanza Leggi su rainews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Intanto il decreto che è stato notificato oggi ai due trentenni sospende la pena in attesa dell'accoglimento dell'istanza

Advertising

rubio_chef : Cari Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, anche se la giustizia italiana vi ha condannati a soli 3 anni per la mo… - fattoquotidiano : Martina Rossi non morì per una caduta accidentale, ma nel tentativo di sfuggire a uno stupro. Un tentativo di viole… - ilpost : Le condanne in Cassazione per la morte di Martina Rossi - FrancescaPicci3 : RT @rubio_chef: Cari Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, anche se la giustizia italiana vi ha condannati a soli 3 anni per la morte di M… - viskoleo : RT @DebAttanasio: I ragazzi che hanno fatto cadere dal balcone Martina Rossi in un tentativo di stupro prendono 3 anni, Mimmo Lucano che ha… -