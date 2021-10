Marotta: “L’Inter esisterà sempre e sarà competitiva. I tifosi devono stare tranquilli” (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’amministratore delegato delL’Inter, Beppe Marotta, ha parlato così della situazione del club nerazzurro al palco del Festival dello Sport di Trento: “La pandemia ha peggiorato la situazione pre-esistente, il modello attuale non garantisce continuità. E c’è anche un aspetto etico. Serve un modello differente. La famiglia Zhang e quindi Suning ha profuso molto impegno, rivedere il modello è inevitabile. È compito del management bilanciare gli obiettivi economici e quelli sportivi. Adesso L’Inter è in una situazione economica tranquilla, e possiamo ancora competere con l’obiettivo della scorsa stagione. Anche i calciatori devono farsi carico e rivedere gli aspetti retributivi. I tifosi devono stare tranquilli, L’Inter ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’amministratore delegato del, Beppe, ha parlato così della situazione del club nerazzurro al palco del Festival dello Sport di Trento: “La pandemia ha peggiorato la situazione pre-esistente, il modello attuale non garantisce continuità. E c’è anche un aspetto etico. Serve un modello differente. La famiglia Zhang e quindi Suning ha profuso molto impegno, rivedere il modello è inevitabile. È compito del management bilanciare gli obiettivi economici e quelli sportivi. Adessoè in una situazione economica tranquilla, e possiamo ancora competere con l’obiettivo della scorsa stagione. Anche i calciatorifarsi carico e rivedere gli aspetti retributivi. I...

