Maneskin, il singolo Mammamia al centro delle polemiche: una cantante li accusa di plagio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il 2021 si è rivelato l’anno d’oro per i Maneskin. Dopo la vittoria a Sanremo con Zitti e Buoni, la band romana è riuscita a conquistare il primo posto anche all’Eurovision Song Contest. Il gruppo è tornato nuovamente con Mammamia, il singolo che ha già portato qualche polemica. L’accusa DI plagio – Dopo il gran successo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il 2021 si è rivelato l’anno d’oro per i. Dopo la vittoria a Sanremo con Zitti e Buoni, la band romana è riuscita a conquistare il primo posto anche all’Eurovision Song Contest. Il gruppo è tornato nuovamente con, ilche ha già portato qualche polemica. L’DI– Dopo il gran successo L'articolo

Advertising

VanityFairIt : Dopo aver polverizzato ogni record, Damiano e gli altri presentano «Mammamia», il nuovo singolo che è un inno alla… - SpotifyItaly : Oh, 'MAMMAMIA'... e chi li ferma più i #Maneskin? Apri il #NewMusicFriday e ascolta il loro nuovo singolo più tanti… - Corriere : Maneskin, completamente nudi sui social per lanciare il nuovo singolo «Mammamia» - Gerel : RT @SpotifyItaly: Oh, 'MAMMAMIA'... e chi li ferma più i #Maneskin? Apri il #NewMusicFriday e ascolta il loro nuovo singolo più tanti altri… - SpettacoloMania : #Mammamia è il nuovo singolo dei @thisismaneskin da febbraio in tour con @VivoConcerti ?? -