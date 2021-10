Mancini: “Contro la Spagna, sconfitta che ci deve far crescere” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Questa partita ci deve dare la forza e farci capire che siamo una grande squadra che può migliorare perché siamo giovani“. Lo ha dichiarato Roberto Mancini commentando la sconfitta dell’Italia Contro la Spagna nella semifinale di Nations League durante l’evento “Euro 2020, i campioni siamo noi” nell’ambito del Festival dello Sport di Trento. “L’atteggiamento non è stato sbagliato – ha proseguito il ct della nazionale azzurra – Sapevamo che la Spagna gioca benissimo tecnicamente, lo fa da 20 anni, e sapevamo che avrebbero avuto il dominio nel possesso palla ma il primo tempo è stato equilibratissimo e sarebbe potuto finire 1-1. Chiaramente l’espulsione ha condizionato il secondo tempo. La ripresa poteva finire in goleada per la Spagna, la peggior squadra da affrontare ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Questa partita cidare la forza e farci capire che siamo una grande squadra che può migliorare perché siamo giovani“. Lo ha dichiarato Robertocommentando ladell’Italialanella semifinale di Nations League durante l’evento “Euro 2020, i campioni siamo noi” nell’ambito del Festival dello Sport di Trento. “L’atteggiamento non è stato sbagliato – ha proseguito il ct della nazionale azzurra – Sapevamo che lagioca benissimo tecnicamente, lo fa da 20 anni, e sapevamo che avrebbero avuto il dominio nel possesso palla ma il primo tempo è stato equilibratissimo e sarebbe potuto finire 1-1. Chiaramente l’espulsione ha condizionato il secondo tempo. La ripresa poteva finire in goleada per la, la peggior squadra da affrontare ...

