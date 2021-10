Luca De Meo - "Crisi dei chip e rincaro delle materie prime faranno schizzare i listini. Attenzione alla Cina" (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Crisi dei chip e il rincaro delle materie prime e dell'energia non faranno altro che spingere i costruttori a rivedere al rialzo i prezzi di listino. L'avvertimento è stato lanciato da Luca De Meo, amministratore delegato della Renault, in un'intervista al quotidiano economico spagnolo Expansion. "I prezzi aumenteranno ancora di più nei prossimi dodici mesi perché quando vado a negoziare con i fornitori di semiconduttori mi dicono: ho più clienti, o mi paghi di più per i chip o li vendo ad altri", ha affermato il manager italiano, non nuovo a lanciare allarmi sul rincaro dei listini, sottolineando anche le conseguenze dell'aumento di acciaio, gas, energia, rame, alluminio e altri ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ladeie ile dell'energia nonaltro che spingere i costruttori a rivedere al rialzo i prezzi di listino. L'avvertimento è stato lanciato daDe Meo, amministratore delegato della Renault, in un'intervista al quotidiano economico spagnolo Expansion. "I prezzi aumenteranno ancora di più nei prossimi dodici mesi perché quando vado a negoziare con i fornitori di semiconduttori mi dicono: ho più clienti, o mi paghi di più per io li vendo ad altri", ha affermato il manager italiano, non nuovo a lanciarermi suldei, sottolineando anche le conseguenze dell'aumento di acciaio, gas, energia, rame, alluminio e altri ...

