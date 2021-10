Lega | Bastoni | ‘gogna mediatica | querelo Formigli’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Milano, 8 ott. (Adnkronos) – “Ho deciso di querelare Corrado Formigli per avermi attribuito frasi mai pronunciate con il solo obiettivo di falsificare la realtà e istigare gli haters da tastiera che non hanno tardato a palesarsi sul mio profilo Facebook con insulti e minacce. Ritengo responsabile anche La7 per non aver vigilato sulla trasmissione Piazzapulita in cui si è di fatto negato deliberatamente il contraddittorio”. Così Max, consigliere regionale dellain Lombardia, a proposito dell’inchiesta di Fanpage andata in onda su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.