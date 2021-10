Kate Middleton, meraviglioso esempio: il sostegno al fratello James (Di venerdì 8 ottobre 2021) James Middleton ha più volte affrontato il discorso sulla salute mentale, e le sorelle, Kate Middleton e Pippa, non sono mai state da meno nell’offrire supporto e sostegno, come dovrebbe essere in ogni famiglia. Nel corso di un’intervista al Telegraph, James ha elogiato Kate e Pippa per non averlo lasciato da solo, neppure per un giorno, offrendo tutto l’aiuto possibile, arrivando ad andare in terapia insieme a lui. Kate Middleton in terapia insieme a Pippa per sostenere James Il 10 ottobre è la Giornata Mondiale della Salute Mentale, e quando un esempio importante viene da una famiglia tanto in vista come i Middleton, è importante condividere determinate storie. Non sono solo ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 ottobre 2021)ha più volte affrontato il discorso sulla salute mentale, e le sorelle,e Pippa, non sono mai state da meno nell’offrire supporto e, come dovrebbe essere in ogni famiglia. Nel corso di un’intervista al Telegraph,ha elogiatoe Pippa per non averlo lasciato da solo, neppure per un giorno, offrendo tutto l’aiuto possibile, arrivando ad andare in terapia insieme a lui.in terapia insieme a Pippa per sostenereIl 10 ottobre è la Giornata Mondiale della Salute Mentale, e quando unimportante viene da una famiglia tanto in vista come i, è importante condividere determinate storie. Non sono solo ...

