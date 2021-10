Incidente sul lavoro. Operaio muore cadendo in una vasca di mosto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un Operaio è morto dopo essere caduto in una vasca piena di mosto mentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un'azienda di Andria (Barletta - Andria - Trani). L'Incidente è avvenuto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Unè morto dopo essere caduto in unapiena dimentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un'azienda di Andria (Barletta - Andria - Trani). L'è avvenuto ...

