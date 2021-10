Il Nobel per la pace 2021 a Maria Ressa e Dmitry Muratov per la tutela della libertà espressione (Di venerdì 8 ottobre 2021) Premio Nobel per la pace è andato a Maria Ressa e Dmitry Muratov, entrambi impegnati nella tutela della libertà di espressione. La prima, co-fondatrice di Rappler, sito di giornalismo investigativo, “usa la libertà di espressione per esporre l’abuso di potere, l’uso della violenza e il crescente autoritarismo” nelle Filippine. Muratov, direttore di Novaya Gazeta, si è rifiutato di abbandonare la politica seguita dal periodico russo, difendendo l’indipendenza e i diritti dei giornalisti. BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Premioper laè andato a, entrambi impegnati nelladi. La prima, co-fondatrice di Rappler, sito di giornalismo investigativo, “usa ladiper esporre l’abuso di potere, l’usoviolenza e il crescente autoritarismo” nelle Filippine., direttore di Novaya Gazeta, si è rifiutato di abbandonare la politica seguita dal periodico russo, difendendo l’indipendenza e i diritti dei giornalisti. BREAKING NEWS: The NorwegianCommittee has decided to award thePeace Prize to ...

