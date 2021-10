Hiv, dopo 40 arriva la terapia di lunga durata: al via a Napoli il congresso promosso dal Cotugno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Era il 1981 quando faceva la sua comparsa in letteratura scientifica una sindrome che da lì a poco sarebbe esplosa e conosciuta a livello mondiale come AIDS, soprannominata “la peste del 2000” perché all’epoca non lasciava scampo. dopo circa 40 anni e circa 40 milioni di vittime, oggi l’infezione da Hiv si può trattare anche con una terapia a base di 2 farmaci da assumere in un’unica compressa. E presto basterà un’iniezione intramuscolare ogni due mesi che migliorerà ulteriormente la condizione dei pazienti sieropositivi. Lo affermano i massimi esperti riuniti in occasione del V Workshop Hot Topics in Infettivologia organizzato e promosso dall’Ospedale Cotugno con il patrocinio della SIMIT (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali) che si svolgerà a Napoli all’Hotel Royal Continental il 7 e l’8 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Era il 1981 quando faceva la sua comparsa in letteratura scientifica una sindrome che da lì a poco sarebbe esplosa e conosciuta a livello mondiale come AIDS, soprannominata “la peste del 2000” perché all’epoca non lasciava scampo.circa 40 anni e circa 40 milioni di vittime, oggi l’infezione da Hiv si può trattare anche con unaa base di 2 farmaci da assumere in un’unica compressa. E presto basterà un’iniezione intramuscolare ogni due mesi che migliorerà ulteriormente la condizione dei pazienti sieropositivi. Lo affermano i massimi esperti riuniti in occasione del V Workshop Hot Topics in Infettivologia organizzato edall’Ospedalecon il patrocinio della SIMIT (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali) che si svolgerà aall’Hotel Royal Continental il 7 e l’8 ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIDS - Circa quarant'anni di HIV, ma con meno paura, dopo la cura con 2 soli farmaci in arrivo la 'terapia lunga durata… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIDS - Circa quarant'anni di HIV, ma con meno paura, dopo la cura con 2 soli farmaci in arrivo la 'terapia lunga durata… - susydigennaro : RT @napolimagazine: AIDS - Circa quarant'anni di HIV, ma con meno paura, dopo la cura con 2 soli farmaci in arrivo la 'terapia lunga durata… - apetrazzuolo : AIDS - Circa quarant'anni di HIV, ma con meno paura, dopo la cura con 2 soli farmaci in arrivo la 'terapia lunga du… - napolimagazine : AIDS - Circa quarant'anni di HIV, ma con meno paura, dopo la cura con 2 soli farmaci in arrivo la 'terapia lunga du… -