Forcella | ricomparse le scritte inneggianti a Luigi Caiafa

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Aè ricomparsa la scritta inneggiante a, il 17enne ucciso da un poliziotto durante una rapina, nella stessa zona dove era già stato rimosso un murales abusivo, anche questo dedicato al giovane deceduto in un conflitto a fuoco con le Forze dell’ordine. “Asonole, il 17enne ucciso da un poliziotto durante una rapina. Dopo l’intervento di pulizia, su decisione della Prefettura, di cancellare in città altarini e murales abusivi, realizzati in memoria di criminali, i delinquenti si riaffacciano sulla scena e ricominciano ad imbrattare i muri nel ricordo di coloro che seminano morte e dolore. Anche il vecchio murale che ...