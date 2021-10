“Fisici e psicologici” Ignazio Moser rompe il silenzio sui suoi problemi di salute

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Capita di sentirsi improvvisamente investiti dai propri impegni o daipersonali che spesso vengono ‘soffocati’ per un momento migliore. Ma lo stress è strettamente collegato anche al fisico e da quello, ad un certo punto, non si può più scappare. Questo quanto sarebbe accaduto di recente a, che ha deciso di prendersi una pausa. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez aveva esordito così su Instagram: “Purtroppo ho deidiche mi stanno dando noia ormai da parecchi giorni. Sto cercando di capire come curarmi. Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”. Come promesso,è tornato per aggiornare i fan.e i ...