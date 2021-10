Dodici Paesi Ue chiedono di costruire un muro contro i migranti: “La barriera fisica è una misura efficace” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dodici Paesi europei hanno chiesto in una lettera di quattro pagine indirizzata alla Commissione e alla presidenza di turno del Consiglio Ue di costruire un muro contro i migranti. “La barriera fisica sembra essere un’efficace misura di protezione delle frontiere che serve l’interesse dell’intera Ue”, si legge nella lettera firmata da Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia e Slovacchia. Il gruppo chiede a Bruxelles di rafforzare le misure alle frontiere contro i migranti perché “in pratica la sorveglianza delle frontiere non impedisce alle persone di tentare illegalmente valichi di frontiera e sarebbe quindi utile ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021)europei hanno chiesto in una lettera di quattro pagine indirizzata alla Commissione e alla presidenza di turno del Consiglio Ue diun. “Lasembra essere un’di protezione delle frontiere che serve l’interesse dell’intera Ue”, si legge nella lettera firmata da Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia e Slovacchia. Il gruppo chiede a Bruxelles di rafforzare le misure alle frontiereperché “in pratica la sorveglianza delle frontiere non impedisce alle persone di tentare illegalmente valichi di frontiera e sarebbe quindi utile ...

pin_klo : Dodici paesi Ue chiedono a Bruxelles un 'muro' per fermare i migranti - europapalia : RT @TodayEuropa: Dodici Paesi Ue chiedono di finanziare muri alle frontiere per fermare i migranti - DomenicoCrea5 : Dodici paesi Ue chiedono a Bruxelles un 'muro' per fermare i migranti - TodayEuropa : Dodici Paesi Ue chiedono di finanziare muri alle frontiere per fermare i migranti - infoitestero : Dodici paesi Ue chiedono a Bruxelles un 'muro' per fermare i migranti -