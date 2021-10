Discoteche al via dall’11 ottobre: capienza al 50% e obbligo di Green Pass (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ultimo fine settimana senza Discoteche in Italia. Da lunedì prossimo 11 ottobre sale e locali da ballo riapriranno, con una capienza al chiuso del 50% e obbligo di Green Pass. Il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge che detta, tra l’altro, “disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative“. Cinema, teatri e concerti In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100%. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass. Nei musei non ci sarà più la distanza interpersonale di un ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ultimo fine settimana senzain Italia. Da lunedì prossimo 11sale e locali da ballo riapriranno, con unaal chiuso del 50% edi. Il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge che detta, tra l’altro, “disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative“. Cinema, teatri e concerti In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, laconsentita è del 100%. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di. Nei musei non ci sarà più la distanza interpersonale di un ...

