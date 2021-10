Covid, più di 3mila contagi e 30 morti. L’Iss: «Il 100% dei ceppi riconducibile alla variante Delta» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono stati 3.023 i nuovi contagi da Covid in Italia e 30 i morti. Ieri erano stati 2.938 e 41. Arriva così 131.198 il totale delle vittime da inizio pandemia. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 271.566 tamponi, con un tasso positività all’1,11%, quindi sostanzialmente stabile rispetto a ieri. Intanto l’Istituto superiore della sanità ha reso pubblico che ormai la variante Delta copre il 100% dei ceppi sequenziati. Sempre meno pazienti in reparto e terapia intensiva Continuano a diminuire le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono attualmente 2.742, con un calo di 82 persone rispetto a ieri. Sono scesi a 383, poi, i ricoverati in terapia intensiva: si tratta di 20 pazienti in meno di ieri, con 17 ingressi nelle ultime 24 ore. Gli attualmente ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono stati 3.023 i nuovidain Italia e 30 i. Ieri erano stati 2.938 e 41. Arriva così 131.198 il totale delle vittime da inizio pandemia. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 271.566 tamponi, con un tasso positività all’1,11%, quindi sostanzialmente stabile rispetto a ieri. Intanto l’Istituto superiore della sanità ha reso pubblico che ormai lacopre ildeisequenziati. Sempre meno pazienti in reparto e terapia intensiva Continuano a diminuire le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono attualmente 2.742, con un calo di 82 persone rispetto a ieri. Sono scesi a 383, poi, i ricoverati in terapia intensiva: si tratta di 20 pazienti in meno di ieri, con 17 ingressi nelle ultime 24 ore. Gli attualmente ...

