CorSport: Spalletti ha garantito al Napoli solidità difensiva, Rrahmani è l’uomo in più (Di venerdì 8 ottobre 2021) Di Luciano Spalletti, scrive il Corriere dello Sport, colpisce soprattutto il modo in cui ha garantito solidità difensiva alla squadra. Una solidità mai vista negli ultimi anni: finora, in campionato, il Napoli ha subito solo 3 gol. La vera sorpresa è Rrhamani. “l’uomo della vittoria di Firenze ma anche l’invisibile che nella stagione precedente ha visto il campo per la prima volta il 3 gennaio per tre minuti. Dopo quasi quattro mesi di noiosissima e a questo punto inspiegabile vita in borghese”. A colpire, scrive il quotidiano sportivo, “è il modo in cui Spalletti ha organizzato la fase difensiva. I meccanismi giusti e gli uomini giusti”. A Koulibaly, che era già una certezza, si sono aggiunti Anguissa e, appunto, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 ottobre 2021) Di Luciano, scrive il Corriere dello Sport, colpisce soprattutto il modo in cui haalla squadra. Unamai vista negli ultimi anni: finora, in campionato, ilha subito solo 3 gol. La vera sorpresa è Rrhamani. “della vittoria di Firenze ma anche l’invisibile che nella stagione precedente ha visto il campo per la prima volta il 3 gennaio per tre minuti. Dopo quasi quattro mesi di noiosissima e a questo punto inspiegabile vita in borghese”. A colpire, scrive il quotidiano sportivo, “è il modo in cuiha organizzato la fase. I meccanismi giusti e gli uomini giusti”. A Koulibaly, che era già una certezza, si sono aggiunti Anguissa e, appunto, ...

