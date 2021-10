Clijsters | la passione non basta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Clijsters passione

Tiscali.it

Kimis back in the house for the first time since 2011 ??? The two - time champion starts her campaign against Katerina Siniaková! #BNPPO21 pic.twitter.com/UyLimKAsOn ? BNP Paribas Open (@...... se si eccettuano Billie Jean King nel 1970 e Kimnel 2009 che non avevano punti validi ... Sua madre è cinese, suo padre un architetto delle strutture rumeno da cui ha ereditato la...Dopo dieci anni, Kim Clijsters è tornata a Indian Wells. Sognava la prima vittoria dalla sua decisione di rientrare nel circuito l'anno scorso. Ma ha vinto solo un set contro Katerina Siniakova.Se c’è un giocatore che può essere considerato il portabandiera d’eccezione per la Laver Cup questo è certamente Nick Kyrgios. La sua passione per le gare a squadre, alcuni dei suoi straordinari incon ...