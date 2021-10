Chi è Pierpaolo Pretelli? Età, altezza, vita privata e Instagram (Di venerdì 8 ottobre 2021) Grande scoperta al Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli torna in TV a Tale e Quale Show 2021. Tutte le informazioni su di lui: dall’età, all’altezza e vita privata, la carriera e dove seguirlo su Instagram e social. Chi è Pierpaolo Pretelli Nome e Cognome: Pierpaolo PretelliData di nascita: 31 luglio 1990Luogo di nascita: Maratea (Potenza)Età: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Grande scoperta al Grande Fratello Vip,torna in TV a Tale e Quale Show 2021. Tutte le informazioni su di lui: dall’età, all’, la carriera e dove seguirlo sue social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 31 luglio 1990Luogo di nascita: Maratea (Potenza)Età: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ALEhouseee : RT @swifttselena: È difficile seguire il GF e guardare “”””coppie””” formarsi per chi come me ha come standard Giulia e Pierpaolo #gfvip - SilvioG92 : E pensare che davamo a Pierpaolo il nomignolo di Pierbau ma almeno ha avuto le palle di sfanculare chi lo voleva in… - swifttselena : È difficile seguire il GF e guardare “”””coppie””” formarsi per chi come me ha come standard Giulia e Pierpaolo #gfvip - alisa629095 : @ZambucoGiusy @pamela_soru Ma che stai a dire se il venerdì Tommaso commenta su Twitter il Gf e distrae pure l’atte… - BarbaraArvotti : Leggo molti dubbiosi sulla scelta di fare imitare Clementino a Pierpaolo per alcuni non è molto conosciuto e questo… -