Charlene di Monaco, la corsa in Ospedale: “Operata d’urgenza” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Charlene di Monaco, la corsa in Ospedale: "Operata d'urgenza". La notizia è stata diffusa dal sito Il Corriere della Sera ripresa da una persona dell’entourage al Palazzo del Principe. Resta alta la preoccupazione per le condizioni di salute della principessa, mercoledì apparsa in evento ufficiale pubblico. La principessa Charlene di Monaco sarebbe stata sottoposta oggi venerdì 8 ottobre a un nuovo intervento chirurgico in Sudafrica: a lanciare la notizia è Monacomatin.mc, direttamente da Montecarlo, sito che ha molti insider a Palazzo. Il portale ha rivelato che la principessa ha dovuto sottoporsi a una terza operazione in anestesia totale. «L'ultima» ha detto una persona dell’entourage al Palazzo della casa reale monegasca. La moglie del ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 8 ottobre 2021)di, lain: "d'urgenza". La notizia è stata diffusa dal sito Il Corriere della Sera ripresa da una persona dell’entourage al Palazzo del Principe. Resta alta la preoccupazione per le condizioni di salute della principessa, mercoledì apparsa in evento ufficiale pubblico. La principessadisarebbe stata sottoposta oggi venerdì 8 ottobre a un nuovo intervento chirurgico in Sudafrica: a lanciare la notizia èmatin.mc, direttamente da Montecarlo, sito che ha molti insider a Palazzo. Il portale ha rivelato che la principessa ha dovuto sottoporsi a una terza operazione in anestesia totale. «L'ultima» ha detto una persona dell’entourage al Palazzo della casa reale monegasca. La moglie del ...

