Carabinieri in azione a Giugliano, blitz anti-droga in via Marchesella (Di venerdì 8 ottobre 2021) Importante operazione dei Carabinieri di Giugliano. I militari dell’arma della sezione operativ della compagnia locale sono stati impegnati in un servizio anti-droga. I Carabinieri hanno perquisito diverse abitazioni “sospette” e durante le operazioni è finito in manette un 26enne di origini polacche già noto alle forze dell’ordine. Il blitz a Giugliano I Carabinieri hanno controllato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Importante operdeidi. I militari dell’arma della sezione operativ della compagnia locale sono stati impegnati in un servizio. Ihanno perquisito diverse abitazioni “sospette” e durante le operazioni è finito in manette un 26enne di origini polacche già noto alle forze dell’ordine. Ilhanno controllato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Nicola23453287 : RT @FmMosca: Caro @GiulioMarini2 qua urge azione. A DISPOSIZIONE Un farmaco 'scaduto' non può essere oggetto di proroga senza dimostrare ch… - Santal68 : RT @FmMosca: Caro @GiulioMarini2 qua urge azione. A DISPOSIZIONE Un farmaco 'scaduto' non può essere oggetto di proroga senza dimostrare ch… - NewSicilia : Negli ultimi tempi denuncia di 16 imprenditori agricoli #Newsicilia - WinchesterPaola : RT @FmMosca: Caro @GiulioMarini2 qua urge azione. A DISPOSIZIONE Un farmaco 'scaduto' non può essere oggetto di proroga senza dimostrare ch… - SbrizzaClaudio : RT @FmMosca: Caro @GiulioMarini2 qua urge azione. A DISPOSIZIONE Un farmaco 'scaduto' non può essere oggetto di proroga senza dimostrare ch… -