Advertising

socialmiliac : Camera, il Transatlantico riaprirà a deputati e giornalisti - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Camera, il Transatlantico riaprirà a deputati e giornalisti #transatlantico - Barbara68545184 : RT @MediasetTgcom24: Camera, il Transatlantico riaprirà a deputati e giornalisti #transatlantico - CiccioniSe : RT @lucianoghelfi: Dal questore della #Camera Gregorio #Fontana una piccola notizia molto attesa dagli addetti ai lavori: in tempi brevi il… - MattiaGallo17 : RT @MediasetTgcom24: Camera, il Transatlantico riaprirà a deputati e giornalisti #transatlantico -

Ultime Notizie dalla rete : Camera Transatlantico

TGCOM

Ildi Montecitorio riaprirà a breve e deputati e giornalisti parlamentari potranno ... Lo annuncia il deputato questore dellaGregorio Fontana (FI) confermando che 'si sta già ...... sarà possibile restituire ildi Montecitorio alla fruizione di deputati e giornalisti parlamentari". Lo dice il deputato questore dellaGregorio Fontana (Fi), confermando che ...Ci stiamo lavorando, e faremo il punto sui tempi e le modalità per smontare tutto quell'apparato che è stato montato in Transatlantico e che ha permesso alla Camera dei deputati di non chiudere ...Il Transatlantico di Montecitorio riaprirà a breve e deputati e giornalisti parlamentari potranno tornare presto a fruire dello spazio di confronto e incontro parlamentare, chiuso per il Covid. Lo ann ...