Thuram | ' Buffon gioca a 43 anni? Fa bene | io lo farei a 49'

MarceloGj_ : @crzpdro @TNTSportsBR Buffon; Zambrotta, Thuram, Cannavaro; Vieira, Emerson, Camoranesi e Nedved; Del Piero, Ibrahimovic,Trezeguet e juízes - MondoBN : EX JUVE, Thuram: “Buffon e Cannavaro sono diventati miei f - CorJuve : RT @junews24com: Thuram: «Alla Juve un pareggio è una tragedia. Grazie a Buffon» - - gilnar76 : Thuram: «Alla Juve un pareggio è una tragedia. Grazie a Buffon» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Thuram: «Alla Juve un pareggio è una tragedia. Grazie a Buffon» - -

L'ex difensore del Parma e della Juve scherza sul suo ex compagno di club: 'Gigiè un fratello, ha ancora la voglia di un ragazzo'...giocai con Cannavaro e, due fratelli per me. Quando al Parma si perdeva una partita non era grave. Alla Juve è diverso , bisogna vincere sempre. Pareggiare una partita è una tragedia"....Il primo ospite del Festival di Trento tra Mondiali (vinti e persi), ricordi italiani e la lotta contro le discriminazioni: “In Italia la stessa situazione di 25 anni fa, vedo molta ipocrisia” ..."Pelè è stato un grandissimo giocatore. Non riesco a capire una cosa però. Lui poteva accelerare il tempo e cambiare la visione della gente sulle persone nere. Poteva fare di più contro il razzismo e ...