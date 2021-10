Salone di Ginevra | annullata l' edizione del 2022 Rinvio al 2023

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Doccia fredda per il mondo dell' auto . Salta ildi( GIMS ), che si sarebbe dovuto svolgere dal 17 al 27 febbraio. Un colpo pesante anche per lo scenario delle kermesse dedicate ...

Advertising

SkyTG24 : Annullato il Salone di Ginevra 2022 per il terzo anno consecutivo: ecco perché - Corriere : Salone auto di Ginevra, annullata l’edizione del 2022. Gli espositori hanno rinunciato - anna_annie12 : Annullato il Salone di Ginevra 2022 per il terzo anno consecutivo: ecco perché | Sky TG24 - dinoadduci : Salone di Ginevra - Nuovo dietrofront: cancellata ledizione 2022 - Corriere : Salone auto di Ginevra, annullata l’edizione del 2022. Gli espositori hanno rinunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Salone Ginevra

Doccia fredda per il mondo dell' auto . Salta ildi2022 ( GIMS ), che si sarebbe dovuto svolgere dal 17 al 27 febbraio. Un colpo pesante anche per lo scenario delle kermesse dedicate alle quattro ruote , che negli ultimi anni hanno ...Per il terzo anno consecutivo, ildiè stato cancellato. A renderlo noto la fondazione Comité permanent du Salon international de l'automobile, il comitato organizzatore dell'evento che ha spiegato come i problemi ...Le date del salone 2022 erano state fissate dal 17 al 27 febbraio. Pochi mesi dopo, alla fine di giugno, è stata annullata anche l'edizione 2021 'La decisione di rinviare il salone - dicono gli organi ...L'annuncio del comitato, tra le motivazioni le restrizioni ai viaggi internazionali e (soprattutto) la carenza dei semiconduttori ...