Recovery | Draghi | «Determinanti istruzione e ricerca»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Per il presidente del Consiglio Marioè l’occasione per tirare le fila dei progetti che riguardano l’educazione, dalla prima infanzia all’università

...mesi almeno due Cdm a settimana per seguire passo dopo passo il piano delPlan concordato con la Commissione Europea. Nella cabina di regia precedente alla conferenza stampa, oltre a, ...Marioconvoca la prima cabina di regia sulPlan per tirare le fila dei progetti che riguardano l'educazione, dalla prima infanzia all'università, dando priorità a un tema che ...Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Nella scelta dei centri di ricerca terzietà e trasparenza”. Lo ha puntualizzato il premier Mario Draghi nella conferenza stampa seguita alla prima cabina di regia su Istruz ...Roma, 7 ott. "Il rispetto degli impegni è determinante per l'assegnazione dei fondi europei". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo la cabina d ...