Oro: prezzo in lieve calo a 1.758 dollari l'oncia (Di giovedì 7 ottobre 2021) prezzo dell'oro in calo questa mattina sui mercati asiatici il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.758 dollari l'oncia con un calo dello 0,23%. . 7 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021)dell'oro inquesta mattina sui mercati asiatici il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.758l'con undello 0,23%. . 7 ottobre 2021

Materie prime salgono a un nuovo record: stagflazione in arrivo? Il prezzo dell'oro è sceso poiché le banche centrali segnalano che ridurranno le loro misure di stimolo e il dollaro si sta rafforzando, il che ha reso l'oro meno attraente come rifugio sicuro. Gli ...

L'Europa, gli Usa e il rubinetto del gas dello zar Gazprom stabilirà un nuovo record di approvvigionamenti oltre gli obblighi contrattuali con 40 miliardi di metri cubi via Ucraina. Le parole del presidente russo raffreddano i prezzi. Putin, inoltre, ...

