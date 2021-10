Notizie dal Forex 7 ottobre 2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro scende ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1560 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1535. Segnali di recupero giungono dal commercio al dettaglio dell’Eurozona ad agosto, in crescita dello 0,3% su base mensile. USD/YEN Il biglietto verde ripiega nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 111,46, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 111,91. Sono peggiorate le condizioni economiche del Giappone nel mese di agosto, con il leading indicator che si è attestato a 101,8 punti. GBP/USD La sterlina si apprezza nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3591 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto vista a 1,3549. Aumenta il deficit commerciale americano, nel mese di agosto, con un disavanzo di 73,3 miliardi di dollari. EUR/YEN L’euro si muove in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro scende ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1560 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1535. Segnali di recupero giungono dal commercio al dettaglio dell’Eurozona ad agosto, in crescita dello 0,3% su base mensile. USD/YEN Il biglietto verde ripiega nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 111,46, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 111,91. Sono peggiorate le condizioni economiche del Giappone nel mese di agosto, con il leading indicator che si è attestato a 101,8 punti. GBP/USD La sterlina si apprezza nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3591 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto vista a 1,3549. Aumenta il deficit commerciale americano, nel mese di agosto, con un disavanzo di 73,3 miliardi di dollari. EUR/YEN L’euro si muove in ...

